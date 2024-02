Luci e ombre. A Milton Keynes la Red Bull ha finalmente illuminato e presentato la macchina con la quale Max Verstappen andrà all'attacco del quarto mondiale consecutivo, ma i riflettori ovviamente erano puntati tutti su Christian Horner. Grande protagonista del lancio nonostante tutto. Ma faccia e voce erano più stanche e tese del solito. Il manager britannico ha voluto essere rassicurante, ma non è riuscito del tutto a mascherare la stanchezza di giorni non facili. Horner continua a negare suoi comportamenti inappropriati ma ha confermato di essere a disposizione della sua azienda nell'indagine interna che potrebbe arrivare a verdetto entro la prima gara in Bahrain. Concentrato sulla stagione alle porte, il team principal ha affermato di sentire tutto l'appoggio di una squadra più unita che mai, nonostante le voci di una spaccatura interna

Intanto le prime sorprese sono arrivate da alcune soluzioni della nuova RB20, tanto diversa dalla macchina che ha vinto 21 gare su 22 nel 2023 e che gli avversari hanno cercato di imitare. Hanno fatto già sorridere alcuni dettagli già visti sulla Mercedes e poi scartati, ma che Adrian Newey è convinto possano funzionare sulla sua macchina. Telegrafico e dritto al punto nel commentare la sua nuova macchina Max Verstappen: "Sembra bella ma alla fine deve essere soprattutto veloce. Stiamo lavorando tutti per quello e inizieremo a lavoraci già da settimana prossima in Bahrain con i test". Il campione non si è smentito nemmeno in questa prima uscita pubblica, negando anche qualsiasi cambiemento nel suo rapporto con Horner. Anche qui, più ombre che luci.