La macchina che ha sorpreso di più è la Red Bull. Genè: “Mi aspettavo un’ulteriore evoluzione della RB19, invece hanno portato un concetto nuovo”. Bobbi: “Due macchine mi hanno stupito: Red Bull e Aston Martin: hanno spinto alcuni concetti più al limite”. Senza tralasciare il cambiamento radicale di Alpine e la nuova ala Mercedes, ai limiti del regolamento. Il campionato scatterà nel weekend del 2 marzo, sempre in Bahrain: tutto live su Sky e in streaming su NOW

