La nuova Red Bull ha stupito durante i test prestagionali in Bahrain: sono molte, infatti, le novità introdotte da Newey nella RB20. Dai buchi nel cofano motore, alle sospensioni anteriori pull rod e al muso lungo. Ecco le novità che emergono dai test a Sakhir. Il campionato scatterà nel weekend del 2 marzo, sempre in Bahrain: tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, LA TERZA GIORNATA DI TEST IN LIVE STREAMING