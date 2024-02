Voci nel paddock del Bahrain raccontano di un Horner sempre più lontano dalla Red Bull: s'ipotizza sia un'uscita volontaria che un allontanamento da parte della scuderia anglo-austriaca per l'attuale team principal. Nelle prossime ore sarà protagonista di una conferemnza stampa per i test a Sakhir. Quanto al suo successore, circolano diversi nomi. Il Mondiale scatterà dal 2 marzo: in diretta su Sky e in streaming su NOW

