"Mi vedete in forma? Grazie, ma in realtà ho preso un po' di chili. Lo scorso anno, con il mio ritorno in pista, ho cambiato molto nella mia preparazione. Dovevo ritrovare la voglia, mi sono allenato da solo e ho ritrovato l'amore". Sono le parole di Daniel Ricciardo, pilota della Visa Cash App, a Sky. Nella seconda giornata di test in Bahrain, il pilota australiano racconta come si è ritrovato dopo un periodo di appannamento: "L'allenamento da solo, più magro, ora mi piace tutto. E faccio tutto da solo. Avevo perso un po' la voglia: nel 2021 c'è stata la vittoria a Monza, certo, ma è stato difficile come poi lo è stato il 2022. Avevo perso amore e confidenza, era il momento di cambiare". Dalla McLaren al ruolo di terzo pilota in Red Bull, ora Ricciardo cerca rilancio con la RB dopo un campionato 2023 in cui è tornato in pista ma col contagocce anche per un infortunio e un intervento alla mano sinistra,