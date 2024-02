"Al momento il problema del degrado gomme per Ferrari sembra migliorato". Così Roberto Chinchero spiega il secondo giorno di test pre campionato in Bahrain della Rossa: "Poi c’è la performance, quello visto oggi è un bel long run. In generale l’impressione è positiva, anche se servirà la controprova Red Bull nella terza e ultima giornata”. Il Mondiale scatterà dal 2 marzo: in diretta su Sky e in streaming su NOW

