"Senna rivive ogni anno a Imola quando torna la Formula 1", assicura Giancarlo Marocchi, imolese, intervenuto in collegamento durante i test, "A Imola ci sentiamo al centro della storia, anche se in un momento tragico". Descrive poi la passione dei tifosi della Ferrari: “Sembra non cambiare niente: ogni inizio anno è inizio di speranza”. Il Mondiale scatterà dal 2 marzo: in diretta su Sky e in streaming su NOW

