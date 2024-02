La seconda giornata di test ha visto Hamilton in pista per i primi giri "ufficiali" della sua ultima stagione in Mercedes. Fari puntati su Perez, il cui futuro è sempre in bilico in Red Bull e che in avvio ha avuto un problema all'impianto frenante. Qui le foto del giovedì di Sakhir. Il Mondiale scatterà nel weekend del 2 marzo, sempre in Bahrain: tutto live su Sky e in streaming su NOW

