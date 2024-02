"Ferrari è sogno d'infanzia: sceglievo Schumacher ai videogiochi", assicura Hamilton, "Il team non vince dal 2007: sarà una grande sfida". Parlando della decisione di lasciare Mercedes: "È stata la decisione più difficile che abbia mai preso: Mercedes supporta da 26 anni e sono orgoglioso dei traguardi raggiunti, ma ho pensato fosse il momento di iniziare un nuovo capitolo". Il Mondiale ripartirà nel weekend del 2 marzo in Bahrain: tutto live su Sky e streaming su NOW

