Lewis Hamilton (Mercedes): “E’ stato un inverno difficile e inconsueto. Inveri che stanno diventando sempre più corti come ha detto Carlos. È servito tanto tempo per definire un processo non semplice e concluso in modo amichevole. A gennaio tutto è stato sconvolto, quando si è presentata questa opportunità per far quadrare tutto e prendere la decisione presa. Della quale sono entusiasta, come sono entusiasta per questa stagione. So che Mercedes vincerà ancora"