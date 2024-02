Charles Leclerc ha incontrato i giornalisti al termine della tre giorni di test in Bahrain: "La macchina ha dato le risposte che ci aspettavamo. La Red Bull sembra ancora avanti, ma questa Ferrari ha una buona base su cui lavorare. Sulle competitività ne parleremo venerdì prossimo. Lo scorso anno sono stati i test peggiori, mentre ora va molto meglio". Il Mondiale scatterà dal 2 marzo: in diretta su Sky e in streaming su NOW

