Matteo Bobbi e Roberto Chinchero danno i loro giudizi sulla tre giorni di test in Bahrain. Le note positive da Maranello a Milton Keynes e parere unanime su un'Alpine in difficoltà. Ma potrebbe non essere l'unica sorpresa negativa in vista della nuova stagione. Il Mondiale parte il 2 marzo: live su Sky e in streaming su NOW

F1, LA TERZA GIORNATA DI TEST IN LIVE STREAMING