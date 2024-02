Al termine dei tre giorni di test prestagionali, emerge come tutti i team siano migliorati. Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin sono tutte vicine: ci faranno divertire tanto. Red Bull, probabilmente quella di Verstappen, è davanti a tutti, ma non si sa di quanto. Dietro di lui, però, c'è un bel gruppone. Il Mondiale ripartirà nel weekend del 2 marzo in Bahrain: tutto live su Sky e streaming su NOW

F1, LA TERZA GIORNATA DI TEST