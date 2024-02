Sono stati tre giorni di lavoro positivi perché sono state acquisite informazioni importanti per migliorare ulteriormente l'assetto, spiega Ivan Capelli al termine dei testin Bahrain. La costanza dei tempi, che l'anno scorso è mancata, quest'anno c'è. Questo è un buon punto di partenza tenendo conto che si inseguirà la Red Bull di Verstappen. Però si hanno risposte importanti: Ferrari è lì. Il Mondiale ripartirà nel weekend del 2 marzo in Bahrain: tutto live su Sky e streaming su NOW

