Manca sempre meno al via. La prima gara della stagione si corre di sabato, il 2 marzo, e sarà così anche per la successiva in Arabia Saudita. Il Mondiale più lungo di sempre vede la mai sazia Red Bull sempre nel ruolo di squadra da battere, ma c'è una Ferrari che fa sperare e sognare. Il campionato sarà tutto live su Sky e in streaming su NOW

Finalmente si parte, e si parte prima. Per rispettare e far spazio al Ramadan, il mese sacro per i musulmani, la Formula 1 scende in pista di sabato sia in Bahrain che la settimana successiva in Arabia Saudita. Una particolarità in un anno già particolare di suo, visto che sta iniziando la stagione più lunga di sempre: una maratona di 24 gare che scavallerà persino il mese di dicembre. Conteranno resistenza fisica e di nervi, che sulle monoposto si traduce anche in affidabilità.