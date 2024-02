Inizia anche il campionato 2024 di Formula 3: tante facce nuove e tanta voglia di rivincita dei protagonisti della passata stagione. Il calendario conta 20 gare, 10 sprint e 10 feature. Difenderanno la bandiera italiana Gabriele Minì e Leonardo Fornaroli. Il Mondiale ripartirà nel weekend del 2 marzo in Bahrain: tutto live su Sky e streaming su NOW ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP

Tante facce nuove e voglia di rivincita in molti protagonisti della passata stagione. Il campionato di Formula 3 2024 si accinge a partire con un calendario fitto di impegni e zeppo di novità. Venti gare previste (10 sprint e 10 feature), con inizio il 1° marzo in Bahrain e poi trasferta intercontinentale a Melbourne. Quindi ritorno in Europa per le tappe di Imola, MonteCarlo, Barcellona, Spielberg, Silverstone, Hungaroring e Spa, prima della chiusura come di consueto- a Monza il 1° di settembre. Ancora due gli italiani chiamati a difendere i nostri colori in maniera ufficiale. Ai nastri di partenza il palermitano Gabriele Minì e il piacentino Leonardo Fornaroli, entrambi alla loro seconda stagione nella categoria.

Fornaroli riparte dalle buone prestazioni del 2023 Confermato dal Team Trident, Fornaroli ha dunque l’opportunità di dimostrare che le buone prestazioni dello scorso anno, terminate in crescita nel corso della stagione, sono state tutt’altro che casuali. Se non vi fosse stata anche una certa dose di sfortuna il bottino finale sarebbe stato anche migliore, ma i tre podi conquistati, l’undicesimo posto assoluto e il settimo in classifica fra i rookie non sono certo risultati da buttare via. Da migliorare quel secondo posto di MonteCarlo, quel terzo di Barcellona e quel secondo di Silverstone e provare a trasformarli in vittorie. Le possibilità ci sono tutte, un anno di esperienza fa tanto e il rapporto con il team e la conoscenza della categoria possono fare la differenza.

Minì in Prema per il suo secondo anno in F3 Il discorso potremmo ripeterlo per Minì, se non fosse che il siciliano ha qualcosa in più da recriminare. Ad esempio incidenti nei quali era non colpevole e decisioni dei commissari di corsa penalizzanti e non sempre omogenee rispetto ad altre registrate altrove e fra altri piloti. Alla guida di una Hitech, lo scorso anno, Minì si è fatto valere spesso e volentieri dimostrando caparbietà e velocità. Una pole position alla prima qualifica stagionale, una vittoria in prima gara poi cancellata da una penalità, un terzo posto in Australia, una pole e vittoria a MonteCarlo, un secondo posto in Austria, una vittoria in Ungheria. Un finale concitato e un piazzamento conclusivo che lo ha visto settimo assoluto alla sua prima stagione in Formula 3 e quarto fra i rookie, confermandosi nell’Academy del Team Alpine F1. Poi i test di quest’anno con la Prema e la decisione di partecipare al campionato 2024 con la squadra di Grisignano di Zocco: un vero jolly da non sprecare.