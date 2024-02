La RedBull ha pubblicato le immagini di un drone che tocca i 350km/h e resta al passo di una monoposto di F1. Il progetto insieme alla società olandese Dutch Drone Gods. Ha battuto in rettilineo Coulthard e ha seguito Verstappen passo passo in un giro lanciato. Max: "Cambierebbe come la gente guarda la Formula 1". Tutto il Mondiale di F1 è live su Sky e in streaming su NOW

