Il pilota della Ferrari alla vigilia del nuovo Mondiale: "Un motivo per sorridere è già il fatto di poter tornare in macchina. Ho il fuoco dentro. Siamo noi l'anti-Red Bull? Aspettiamo le libere di venerdì. Chi vincerà il Mondiale? Spero io". Il GP del Bahrain è in programma sabato 2 marzo alle 16. Tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

RIVIVI TUTTA LA CONFERENZA - HORNER SCAGIONATO DALLA RED BULL