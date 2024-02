Wolff: "In questo sport serve più trasparenza"

Dopo essere stato scagionato nell'indagine interna di Red Bull, arrivano i primi commenti da parte dei colleghi di Chris Horner: "Il comunicato è basilare, non si guarda dietro le quinte degli altri. Il messaggiò è che va tutto bene, ma vorremmo capire la posizione del nostro sport rispetto a un tema dove servirebbe maggiore trasparenza". Tutto in diretta tv su Sky e in streaming su NOW

"Comunicato basilare, messaggio è che va tutto bene"

"Ho letto il comunicato ed è piuttosto basilare. Non possiamo guardare in casa altrui dietro le quinte. C’è un’organizzazione in cui una persona ha denunciato un problema alle risorse umane e ieri lo sport ha ricevuto il messaggio che va tutto bene. Dobbiamo vedere se per un argomento così critico ci sia bisogno di più trasparenza per capire quale sia la posizione di questo sport. Siamo tutti team in competizione l’uno con l’altro, ma su un caso come questo dobbiamo valutare quali siano le azioni e le reazioni corrette su un caso come questo".