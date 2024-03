Ivan Capelli analizza la mancata pole di Charles Leclerc in Bahrain, dove a spuntarla è stato ancora una volta Verstappen: "Si gioca tutto sul filo dei millesimi. Il Q3 è stato condizionato da qualche errorino di Charles, che ha lasciato lì quei decimi che gli sono costati la prima posizione. Bravo Max a reagire ai super tempi della Ferrari nella prima parte delle qualifiche". Guarda il video.Tutto il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

