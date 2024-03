Qualifica difficile per Hamilton, che domani scatterà dalla nona posizione. Il motivo è la scelta di un assetto diverso da quello del compagno, come lui stesso ammette. Russell e il team però sono stati fantastici: "Lavoro grandioso: siamo a soli 3 decimi da Red Bull qui". Sulle possibilità di vittoria, George è realista: "Non lotterò per il primo posto, ma sarà una bella battaglia per il secondo". Guarda il video. Tutto il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

GP BAHRAIN, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE