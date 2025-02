La W16, ultima nata in casa Mercedes, è la monoposto che porterà verso la rivoluzione del 2026 sulla quale il team di Brackley punta tantissimo, soprattutto lato motore. Antonelli e Russell avranno il compito di marciare verso la svolta, ma aspettando il futuro c'è un presente in cui la direzione presa è quello di uno ''stile Red Bull' come si evince dalle pance. Ma c'è di più. Intanto arrivano i test, dal 26 al 28 febbraio live su Sky e in streaming su NOW



