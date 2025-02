Si va in pista in Bahrain per preparare la nuova stagione che scatta il 16 marzo in Australia. Piloti e team chiamati a raccogliere le indicazioni necessarie a farsi trovare pronti in griglia, ma la tre giorni di Sakhir sarà anche l'occasione per vedere in azione l'intera gamma di pneumatici Pirelli per il prossimo Mondiale. I test sono live su Sky così come tutti i GP della stagione 2025 in esclusiva Sky e in streaming su NOW

COME SEGUIRE I TEST LIVE SU SKY - LA STAGIONE DEI MOTORI SU SKY