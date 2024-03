Fred Vasseur ha commentato a Sky le qualifiche della Ferrari, con Leclerc 2° e Sainz 4: "Peccato per la pole mancata, non abbiamo messo tutto insieme nel Q3, ma è stata una sessione incoraggiante perché siamo lì nel gruppo dei migliori. Verstappen ha un vantaggio sul passo gara, ma dietro siamo tutti molto vicini. Abbiamo buone sensazioni". Guarda il video. Tutto il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

GP BAHRAIN, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE