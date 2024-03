E' ripartito il Mondiale, prima tappa a Manama per il GP del Bahrain. Gara in programma il 2 marzo: è sabato, stesso giorno in cui si correrà la successiva prova in Arabia Saudita (per il Ramadan). Oggi le terze prove libere dalle 13.30, mentre alle 17 il via delle qualifiche. Diretta tv su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

Siete pronti a godervi il grande spettacolo della Formula 1? E' la settimana del primo GP del 2024, si corre in Bahrain eccezionalmente di sabato, così come la prossima gara in Araba Saudita in osservanza del Ramadan. La gara di Manama, in programma alle 16 del 2 marzo, potrete seguirla in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW. Ma tutto il Mondiale sarà live su Sky e in streaming su NOW. Oggi alle 13.30 le ultime prove libere, mentre alle 17 verrà assegnata la prima pole della stagione.