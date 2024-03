Verstappen non ha chiuso nessuna delle sessioni di libere al comando. Il campione del mondo è apparso piuttosto nervoso, sia ieri che oggi: si è lamentato spesso nei team radio, anche nelle terze libere con riferimento al cambio. Intanto, dopo le FP3, controlli al fondo della monoposto di Max con un meccanico a coprire le operazioni dallo "sguardo" della telecamera. Alle 17 le qualifiche: live su Sky e in streaming su NOW

