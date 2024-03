Capelli: "Bravo Leclerc a reagire alle difficoltà"

Ivan Capelli analizza la gara complicata di Charles Leclerc, che ha dovuto far fronte a un problema in frenata per tutto il GP: "E' stato bravo a gestire le difficoltà e a regire, massimizzando il risultato, chiudendo 4°. Il tutto con la pressione della prima gara dell'anno. Riprendendosi, ha dimostrato che sta crescendo anche con l'esperienza". Guarda il video. Tutto il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: GLI HIGHLIGHTS