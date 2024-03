Tra le star presenti a Sakhir per il primo Gran Premio della stagione c’è anche Neymar, giocatore dell’Al-Hilal. Intervistato da Mara Sangiorgio, ha commentato il trasferimento dell’amico Hamilton alla Ferrari nel 2025: “Grande mossa per la Formula 1”. Oggi il GP alle 16: tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: LA DIRETTA DELLA GARA