La doppietta Red Bull non deve nascondere il fatto che la Ferrari all'alba di questo nuovo Mondiale è la 2^ forza in campo, con una SF-24 guidabile, sincera e migliorata sul passo. L'obiettivo di attaccare Perez è raggiunto, visto il distacco di soli 3 secondi di Sainz. Ora si va in Arabia, dove però sarà tutta un'altra storia. Giovedì si riparte a Jeddah: il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: GLI HIGHLIGHTS