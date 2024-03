Yuki Tsunoda (Visa Cash App RB): “Dopo il GP abbiamo risolto i problemi che ci sono sati con Ricciardo, ne abbiamo parlato con il team e abbiamo risolto. C’era frustrazione per l’ordine di scuderia, non era facile per me, ho capito e direi di chiuderla qui. Il passo era buono, ero in lotta per entrare nelle prime dieci posizioni e anche in qualifica abbiamo fatto bene. Mi sono goduto la prima parte del GP e quindi tante cose buone per il futuro. Altri ordini di scuderia? Li accetterei. Iol team pensava che Daniele avesse più possibilità di passare Magnussen. Tutto qui. Per me era la tensione del momento, poi l'ho fatto passare"