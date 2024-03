Capo della FIA Ben Sulayem sotto investigazione

Il presidente della FIA Ben Sulayem sarebbe indagato per presunte interferenze sul risultato del GP dell'Arabia Saudita dello scorso anno. Secondo quanto riporta la Bbc sul suo sito, un informatore ha riferito alla FIA che Ben Sulayem sarebbe intervenuto per annullare i 10 secondi di penalità a Fernando Alonso, penalità prima comminata e poi revocata. Con i 10" Alonso, terzo, sarebbe finito fuori dal podio. L'affermazione è contenuta nel rapporto del responsabile "compliance" della FIA al comitato etico. Secondo l'accusa Ben Sulayem avrebbe chiamato lo sceicco Abdullah bin Hamad bin Isa Al Khalifa - vicepresidente della FIA per il Medio Oriente e Nord Africa - in Arabia Saudita per la gara in veste ufficiale per fare pressioni in merito. Nel rapporto, redatto dall'italiano Paolo Basarri, si dice che Ben Sulayem avrebbe preteso la revoca della penalità. Nell'inchiesta del comitato etico, che si chiuderà entro 4-6 settimane, si sta analizzando anche la parola "pretend" che in inglese non ha il significato di "pretendere" e che potrebbe essere cruciale nella definizione del caso.