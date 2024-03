Dopo il Grande Slam nella gara d’apertura, Max Verstappen potrebbe mettere a segno una prima assoluta nella storia della Formula 1: nessuno è mai riuscito a mettere a segno il Grand Slam in entrambe le prime gare dell’anno (vittoria, pole, giro veloce e tutta la gara in testa). I precedenti li abbiamo citati nel post-Bahrain, ma nessuno dei suddetti (Ascari 1953, Clark 1965, Mansell 1992, Schumacher 2004) è riuscito ad inanellarne due. Andiamo nel dettaglio: nel 1953, dopo il GP in Argentina dominato da Ascari, si andò ad Indy, evento anomalo nel panorama della Formula 1, ma anche escludendo l’evento "esotico", Ascari non avrebbe infilato la doppietta di Grandi Slam: nel 3° GP infatti, in Olanda, vinse dalla pole restando sempre in testa, ma il giro veloce fu appannaggio di Luigi Villoresi, interrompendo la sequenza. Clark 1965: trionfo in Sudafrica, ma per la seconda gara, a Monaco, decise di disertare il Mondiale per partecipare alla 500 miglia di Indianapolis, lasciando via libera a Graham Hill, che, a sua volta, registrò l’hat-trick. 1992, dominio di Mansell in Sudafrica: Grande Slam e vittoria con 24” sul compagno di team Patrese. Fu dominio anche in Messico, con vittoria dalla pole e tutto il GP in testa, ma il giro veloce, per soli 54 millesimi, lo conquistò Gerhard Berger. Niente Grande Slam quindi… Nel 2004 c'è l’esempio più recente. Dominio imbarazzante delle Ferrari in Australia: prima del rallentamento finale, Schumacher viaggiava con quasi un minuto di vantaggio sul terzo, Alonso su Renault… Cosa accadde alla gara successiva, in Malesia? Le gomme giocarono un ruolo fondamentale: il caldo mise sia le Michelin che le Bridgestone a dura prova, la gara fu su 3 soste e, in questo scenario frammentato, Schumacher vinse, ma non riuscì a restare sempre in testa e nemmeno a mettere a segno il giro più veloce, appannaggio di Montoya.