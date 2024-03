Quella del futuro di Max lontano da Red Bull e con destinazione Mercedes è una voce che al momento non ha nulla di concreto. Potrebbe anche essere stata costruita ad arte, ed è normale che tutti la cavalchino. Anche Toto Wolff, team principal delle Frecce d'Argento, quando dice: "Nulla è impossibile". La certezza è che c’è una faida in Red Bull tra Horner e Jos Verstappen, papà del campione. Certo è anche l’incontro tra Jos, il manager di Max e Toto in Bahrain. E nel paddock certe cose non si fanno per caso...