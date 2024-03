In arrivo un altro weekend di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW, con il secondo appuntamento in una settimana di Formula 1, che sbarca a Jeddah per il Gran Premio dell’Arabia Saudita. Mercoledì si entra subito nel vivo con la conferenza stampa piloti, in programma dalle 15.30. Dopo le prove libere del giovedì, venerdì arrivano le prime gare, con l’esordio stagionale dell’F1 Academy, in diretta a partire dalle 13.05. Alle 16.05 appuntamento con la Sprint Race di Formula 2, mentre alle 18 si scende in pista per le qualifiche di Formula 1. Sabato fitto di appuntamenti, con la seconda gara del weekend di F1 Academy alle 13 e la Featured Race di Formula 2 alle 14.20. Pomeriggio di grande attesa per la seconda gara stagionale di F1, con il semaforo verde che scatterà alle 18. Tutto il weekend saudita sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli e Vicky Piria condurranno gli approfondimenti di pre e post gara. Analisi tecniche affidare a Matteo Bobbi e alla Sky Sport Tech Room. Spazio all’approfondimento con i pre e post sessione, con le rubriche di Sky Sport pronte a raccontare il paddock e a raccogliere le voci dei protagonisti. Continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24 e sui canali social di Sky Sport.