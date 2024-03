Jeddah presdenta un asfalto piuttosto liscio e una pista velocissima con oltre 250 Km/h di media: è seconda solo a Monza. La Pirelli ha scelto tra la sua gamma la C2 come Hard, la C3 come Medium e la C4 come Soft. La gara è in programma sabato 9 marzo: diretta Sky e streaming su NOW

LA GUIDA TV: IL GP DELL'ARABIA SABATO IN DIRETTA SU SKY