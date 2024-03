I problemi che hanno penalizzato il monegasco a Sakchir sono stati analizzati da Ferrari e Brembo: gli esiti hanno determinato che si è trattato di un caso eccezionale, mai capitato in precedenza, che ha portato alla differenza di temperature tra i freni anteriori e posteriori della SF-24 del monegasco. È stato inoltre escluso un problema di componentistica. Tutto il GP dell'Arabia Saudita è live su Sky e in streaming su NOW

"Siamo concentrati sui problemi avuti con i freni in Bahrain. Problemi che non abbiamo avuto durante i test". Così Charles Leclerc ha spiegato nella conferenza di Jeddah quanto avvenuto nella prima gara della stagione a Sakhir. "Non è dipeso dal surriscaldamento e non si è mai presentato prima. Non mi aspetto si verifichi di nuovo", ha aggiunto il pilota della Ferrari. Quanto avvenuto a Sakhir ha senza dubbio penalizzato molto il monegasco; sono state effettuate diverse analisi assieme a Brembo (azienda che fornisce i freni) che hanno determinato come si sia trattato di un caso eccezionale, mai capitato in precedenza per quanto riguarda la differenza di temperature che ci sono state tra i freni anteriori e posteriori e di oltre 100 gradi