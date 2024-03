Il team principal della Mercedes parla a Sky delle voci relative a un interessamento delle Frecce d'Argento per Max Verstappen. E la sua non è una chiusura: "Il mercato è molto interessante. Per un pilota la cosa più importante è stare con chi è più veloce e non c'è motivo perché ora Max lasci la Red Bull a breve... Ma vedremo cosa succederà...". Il Mondiale è in Arabia Saudita: tutto live Sky e streaming su NOW

