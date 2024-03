In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne dell'8 marzo, la Visa Cash App Racing Bulls ha omaggiato tutte coloro che lavorano per la scuderia scrivendo il loro nome sulla livrea delle monoposto di Ricciardo e Tsunoda: "Voi fate la differenza", si legge. Tutto il weekend in Arabia è LIVE su su Sky e in streaming su NOW

