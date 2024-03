Era stato in dubbio fin dalla mattinata per problemi gastrointestinali, poi il pilota spagnolo è regolarmente sceso in pista a Jeddah, pur non al 100%: "Ho avuto una giornata difficile, ma sono contento di aver corso. Ho preso feeling con la macchina, c'è una buona base per lavorare". Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

GP ARABIA, COME SONO ANDATE LE LIBERE