E' iniziato il secondo weekend di gara della Formula 1: si va in pista a Jeddah. Sono tanti i vip attesi al paddock e nei box di diverse scuderie: tra loro Paolo Maldini, Zlatan Ibrahimovic e Gigi Buffon. Arriveranno anche tanti calciatori militanti nella Saudi Pro League, tra cui Benzemà. E poi cantanti, attori... Tutto live su Sky e in streaming su NOW

IN ARABIA SAUDITA LA F1 CORRE SABATO ALLE 18: LA GUIDA TV