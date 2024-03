Secondo la BBC, nelle ultime ore ci sarebbe stato un ulteriore sviluppo della vicenda Horner con la sospensione della persona che avrebbe mosso le accuse al team principal di "comportamenti inappropriati". Continuano poi a tenere banco le spaccature all'interno della squadra, mentre a Jeddah non c'è Jos Verstappen. Il papà di Max ufficialmente assente per un altro impegno

La tensione nel team e l'assenza di Jos Verstappen

Oltre a questo nuovo capitolo della vicenda, la certezze è che nella Red Bull ci sono evidenti spaccature. A cominciare da quella tra Horner e Jos Versatppen, papà del campione del mondo che nei giorni ha invitato il team principal a lasciare il suo posto per evitare di far "esplodere la situazione" nella squadra. Jos in questo weekend non è a Jeddah, ufficialmente per un atro impegno.