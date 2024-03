Un secondo posto in griglia, in 1:27.791, dietro al solito Verstappen da record assoluto nel circuito di Jeddah. Leclerc è contento a metà, a partire dalle difficoltà nel sentire bene la macchina con gomma nuova: "Non so ancora il motivo - ha detto Leclerc a Sky Sport dopo le qualifiche -, ma non ho avuto il feeling giusto fin dal Q1, soprattutto nella posteriore. Non so la ragione, ma non era mai pronta e avevo tanto sovrasterzo, tanta inconsistenza. Domani in gara non avremo il problema di mettere la gomma in temperatura, speriamo questo sia il punto positivo".

f1 La griglia di partenza del GP d'Arabia