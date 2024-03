Previsioni, orientamenti e soprattutto le scelte per i fanta manager in vista della seconda gara del Mondiale in Arabia Saudita. E la sensazione è che la Rossa, in crescita, possa dire la sua in questo weekend. Qui alcune indicazioni, e non dimenticate che da quest'anno c'è anche la Community sponsored by NOW. Tutto l'appuntamento di Jeddah è live su Sky e streaming su NOW

Secondo appuntamento con il Mondiale di Formula 1, seconda gara consecutiva che si corre di sabato e nuovi consigli per il Fanta F1, che offre spunti interessanti anche per capire quelli che sono gli orientamenti, le sensazioni e le speranze degli appassionati. A Jeddah la Ferrari dovrà vedersela con un banco di prova importante, mentre "in Bahrain non sono emersi del tutto i veri punti di forza della SF-24", spiega YawClub, piattaforma che si occupa del Fanta F1. La Rossa ha però dimostrato un netto miglioramento con la monoposto dello scorso Mondiale. Ma non solo: rispetto alla prima gara in Bahrain, le caratteristiche del circuito di Jeddah dovrebbero sposarsi meglio con la Rossa, che vuole riscattarsi soprattutto con Charles Leclerc che per via di un problema ai freni e non è andato oltre la quarta posizione. Ma allora, chi schierare per il Fanta F1 questa settimana?