Doriane Pin ha chiuso in bellezza il suo primo weekend di F1 Academy, conquistando la seconda vittoria consecutiva a Jeddah. Prossimo appuntamento a Miami dal 3 al 5 maggio

Doriane Pin domina tutto il weekend di F1 Academy in Arabia Saudita : dopo la vittoria in gara 1 arriva anche quella in gara 2 davanti a Pulling dell'Alpine, ottimo fine settimana anche per lei, e a Weug della Ferrari. La Formula 1 Academy tornerà nel weekend del 5 maggio a Miami.

La gara

Pin partiva dalla pole position: allo spegnimento dei semafori si è subito spostata a sinistra per coprire Pulling, vicina. Dietro di loro, Martì ha attaccato e superato Lovinfosse in curva 2. La pilota di Charlotte Tilbury è costretta a difendere la posizione: Chambers infatti la segue fianco a fianco nelle curve 6, 7 e 8. La pilota della Haas vince il duello, ma viene penalizzata di 5' per aver precedentemente tagliato la curva e aver ottenuto un vantaggio nei confronti della francese. Lovinfosse si riprende la posizione su Martì due giri più tardi, scivolando in scia. Tuttavia, Chambers si blocca alla prima curva, mandando in testacoda la pilota francese. Impossibile da evitare, Block tocca Lovinfosse: entra la Safety Car. La pilota della Williams riesce a continuare la gara, ma Lovinfosse si ritira. Al riavvio, Pulling prende bene la scia di Pin: le due rimangono affiancate lungo il rettilineo principale, ma la frencese della Mercedes resiste. Dietro di loro, Martì attacca Weug per la terza posizione, ma non le riesce il sorpasso. Intanto, Pin strappa a Pulling il giro veloce nel suo ultimo giro.