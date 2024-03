E' salito improvvisamente sulla SF-24 per sostituire Sainz in Arabia. Il 18enne pilotino della Ferrari Driver Academy strappa applausi a Jeddah e chiude al settimo posto. Pacato il suo commento via radio al termine della gara, bellissimo il suo abbraccio con il papà (tesissimo ai box). E i suoi numeri dimostrano che si è giocato bene questa chanche. Il Mondiale torna il 24 marzo in Australia: live su Sky e streaming su NOW

L'abbraccio tra Oliver Bearman e il suo papà dice tutto. Quello del 18enne britannico è stato un weekend folle, iniziato con la pole in Formula 2 e concluso con il settimo posto alla guida, per la prima volta, di una Ferrari in un GP di F1. In mezzo a tutto questo, due giornate dalle mille emozioni: quella di ieri, quando alle 14 circa è stato avvisato dal team principal Vasseur che avrebbe dovuto sostituire Sainz operato di appendicite per catapultarsi nelle libere e nelle qualifiche, e poi la gara. Nei 50 giri di Jeddah ha dimostrato talento e caparbietà, fino a raccogliere i complimenti di tutti, a cominciare del presidente Elkann. Pacato il team radio di Ollie alla bandiera a scacchi, ma alzata la visiera si legge chiaramente la consapevolezza di essersi giocato bene le sue chance. E non è un caso che sia stato eletto Driver Of The Day.