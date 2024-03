Roberto Chinchero fa il punto del caso Helmut Marko: "L'arrivo in Arabia del manager di Red Bull, Oliver Mintzlaff, cerca di tenere il team unito, ma si è andati troppo oltre ormai. Forse resteranno al loro posto, ci saranno uscite morbide in corsa. Ma gli equilibri nella scuderia non saranno più gli stessi". Guarda il video. La gara di Jeddah live su Sky e streaming su NOW

GP ARABIA, LA DIRETTA DELLA GARA