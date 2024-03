Sainz è stato operato d'urgenza a Jeddah a causa di un'appendicite. Il pilota Ferrari ha pubblicato un post su Instagram dalla sua camera d'ospedale per ringraziare i tifosi: "Grazie a tutti per i vostri messaggi, sento davvero il vostro sostegno". Poi lo spagnolo scrive ironicamente: "Sainz 2, appendicite 0", come fosse una vittoria in una partita di calcio. Oggi il GP alle 18, con Bearman al posto di Carlos: tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

GP ARABIA, LA GRIGLIA DI PARTENZA