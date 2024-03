Bearman, la ventata che serviva in giorni pesanti

In giorni complicati per la Formula 1, tra chiacchiere, accuse e indagini, il sorriso e soprattutto la convincente prova di Ollie Bearman ha riconciliato tutti con il piacere delle corse. Il giovane britannico ha sostituto Sainz in Arabia e si è meritato le prime pagine di mezzo mondo. Si è giocato bene la sua occasione in futuro ci sarà tempo per rivederlo su una monoposto tra i grandi. Ora ci si ferma per una settimana: si tornerà a girare a Melbourne: diretta Sky e streaming su NOW

Quello di Bearman è il sorriso che rimette in pace con le gare. Un sorriso che fa sperare nel futuro e che è arrivato come una ventata fresca in giornate pesanti e fin troppo ricche di chiacchiere , accuse e indagini nel paddock del Mondiale .

Ma ci sarà tempo, sia per Hamilton in Ferrari che per rivedere il giovane Ollie su una Formula 1. La gara a Jeddah per sostituire Sainz operato di appendicite è stata una gran bella occasione e lui l’ha sfruttata alla grande, per far vedere di che pasta è fatto e anche per capire dove fare i prossimi passi per essere al 100% la prossima volta che ricapiterà.