E' stato un weekend indimenticabile per Oliver Bearman: l'improvviso debutto in F1, lo straordinario 7° posto a Jeddah ma anche un messaggio che lo ha particolarmente emozionato . "Sebastian Vettel, uno dei miei idoli, mi ha scritto prima della partenza della gara. Ringrazio Seb, è stato veramente carino", ha raccontato alla TV svedese ViaPlay. Il Mondiale di F1 tornerà il 24 marzo a Melbourne: tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

