Una Ferrari che vuole essere da subito aggressiva a Melbourne, così ha detto il team principal Vasseur alla vigilia del terzo appuntamento della stagione. E qui potrebbe arrivare anche un primo aggiornamento che dovrebbe riguardare l'ala posteriore per cercare più efficienza su quell'area della SF-24. Il GP è in programma domenica alle 5: tutto live su Sky e in streaming su NOW

